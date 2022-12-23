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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşlar içinde kollar sıvandı. Orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut kampanyasında detaylar netleşiyor. Orta Gelir Konut Kampanyasına başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki Orta Gelir Konut Kampanyası nedir? Kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:01
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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut projesi kura çekilişlerinde hak sahibi olamayan vatandaşlar için umut ışığı olan Orta Gelir Konut Kampanyası detayları merak ediliyor. Peki Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından orta ve orta üstü vatandaşlara hitaben yeni bir konut projesinin çalışmalarına başlandı. Bakan Kurum, konuya ilişkin şunları kaydetti:

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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz.Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."

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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları henüz başlamadı. Ancak projenin çalışmalarında sona gelindi. Konuya ilişkin Bakan Kurum "Bu konut hamlemizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

KREDİ FAİZ ORANLARI NASIL OLACAK?

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.