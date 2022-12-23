23 Aralık 2022, Cuma
Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşlar içinde kollar sıvandı. Orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan konut kampanyasında detaylar netleşiyor. Orta Gelir Konut Kampanyasına başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki Orta Gelir Konut Kampanyası nedir? Kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:01
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