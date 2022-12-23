Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? Kredi oranları ne kadar? Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz.Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."