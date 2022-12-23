Finansal hizmetler güven endeksi Aralık ayında arttı
2022 yılı Aralık ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,2 puan artış kaydederek 164,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Aralık ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıkladı. 2022 yılı Aralık ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 2022 yılı Aralık ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,2 puan artış kaydederek 164,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği görüldü.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi.
2022 yılı Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,8 ve 8,6 puanlık artış olduğu, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe ise 4,9 puanlık azalış olduğu gözlendi.
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