TÜİK kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı
TÜİK, Kasım 2022'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında 122 bin 837 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki aya göre yüzde 20 arttı. Kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı. Geçen yılın Kasım ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,4 arttı. Taşıt sayısı motosiklette yüzde 94, minibüste yüzde 69,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,3, otobüste yüzde 26,8, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 26,1, kamyonette yüzde 17,6 ve traktörde yüzde 10,6 arttı.
TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 53,9'U OTOMOBİL
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, kasım sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.
Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,9'u dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2'si LPG ve yüzde 1,4'ü elektrikli. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 213 bin 13 adet otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG, yüzde 26,7'si benzin, yüzde 0,9'u elektrikli ve yüzde 0,1'i hibrit.
Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3. Otomobillerin, yüzde 31,3'ü 1300 ve altı, yüzde 27,1'i 1401-1500, yüzde 24,4'ü 1301-1400, yüzde 9,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Renk olarak ise 39,9'u beyaz, yüzde 28,5'i gri, yüzde 11,4'ü mavi, yüzde 7,7'si siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 2,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı oldu.
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