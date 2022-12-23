TÜİK kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 53,9'U OTOMOBİL

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, kasım sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.