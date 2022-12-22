22 Aralık 2022, Perşembe
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Memur ve emekli zamları için oran verdi! Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin "Bu miktar cepte" diyerek duyurdu
Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla beklerken Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası artık gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin yapılacak zamlara ilişkin oran verirken asgari ücretin diğer ücretler için kaldıraç görevi göreceğini ifade etti. Peki memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte detaylar...