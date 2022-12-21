Araç sahiplerine güzel haber: 2023 MTV'de indirim! Karar Resmi Gazete’de...
Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yüzde 61.5’lik bir vergi tutarı belirlendi. Başkan Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Böylece MTV'de yeniden değerleme oranında %50 indirime gidilmiş oldu.
2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.
Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10'uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı.
İLK ORAN YÜZDE 122.93'TÜ
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.
2023 MTV'YE YÜZDE 50 İNDİRİM
Böylece MTV'de yeniden değerleme oranında %50 indirime gidilmiş oldu.
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