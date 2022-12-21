Araç sahiplerine güzel haber: 2023 MTV’de indirim! Karar Resmi Gazete’de...

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10'uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.