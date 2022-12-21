MTV indirimi son dakika! Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
MTV indirimi son dakika olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yüzde 61.5’lik bir vergi tutarı belirlendi. Başkan Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı. Peki, araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yüzde 61.5'lik bir vergi tutarı belirlendi. Peki, araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar vergisine (MTV) yüzde 61.5'lik bir vergi tutarı belirlendi.
Başkan Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.
Böylece MTV'de yeniden değerleme oranında %50 indirime gidilmiş oldu.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
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