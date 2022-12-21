Dolar euro gram altın ne kadar? | Borsa İstanbul rekor tazeledi (21 Aralık 2022)

BIST 100 endeksi, güne 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 5.412,74, en yüksek 5.491,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 5.429,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,18 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 5.860,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.