Dolar euro gram altın ne kadar? | Borsa İstanbul rekor tazeledi (21 Aralık 2022)
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 5.491 ile yeni bir rekora imzasını attı. Diğer taraftan gram altın 1092.516 TL ile günü kapadı. Peki, dolar ve euroda son durum ne? İşte detaylar...
BIST 100 endeksi, güne 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 5.412,74, en yüksek 5.491,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 5.429,13 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,18 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 5.860,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
DOLAR NE KADAR OLDU?
21 Aralık 2022 tarihinde dolar alış 18.6637 ve dolar satış 18.6691 TL oldu.
EURO KANADINDA SON DURUM NE?
Euro tarafında ise alış 19.8137 ve euro satış 19.8292 Türk Lirası olarak kayıtlara geçti.
ALTINDA NE KADAR OLDU?
Diğer taraftan gram altın 1092.516 TL ile günü kapadı.
YARIM ALTIN: 3627
TAM ALTIN: 7194.7
CUMHURİYET: 7423
22 AYAR BİLEZİK: 1066.81
ALTININ ONSU 1.821 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.821 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6301 lira, satışta 18,7048 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6250 lira, satışta 18,6997 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,82'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0624, sterlin/dolar paritesi 1,2116, dolar/yen paritesi de 131,89 düzeyinde seyrediyor.
PETROL NE KADAR?
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 yükselişle 82,04 dolardan işlem görüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
- Aralık ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 21 Aralık SED yardım ödemeleri yattı mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla çekim tarihi açıklandı mı?
- YENİ YILDA altın yükselir mi? 2023 uzman yorumları! CANLI ALTIN takip ekranı! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
- Halil Umut Meler kimdir, hangi takımlı? Trabzonspor ve Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler'in TS ve FB istatistikleri
- VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
- KYK TOPLU PARA ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödemeleri nasıl yapılıyor? T.C. kimlik numarasına göre ÖDEME GÜNLERİ
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB ASAL SON DUYURULAR
- Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları SORGULAMA | Çevre Bakanlığı personel alımı atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Pakize Suda hastalığı neydi, neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Pakize Hanım'ı Pakize Suda kimdir? Gençliği ve son hali...
- Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı... 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları!