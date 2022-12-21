Para transferinde yeni dönem! Kurala uymayan bankaya ceza geliyor! 2 Ocak 2023’te başlıyor...

EKSİK YA DA HATALI UYGULAMALARA GÖRE....

Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.