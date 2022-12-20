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Sağlık çalışanlarına büyük banka promosyonu | Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Sağlık çalışanlarına büyük banka promosyonu | Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandı

Son dakika | Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. İşte sağlıkçılara verilecek banka promosyonunun ödeme şekli...

Sağlık çalışanlarına promosyon müjdesi geldi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

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Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan) ve...

2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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