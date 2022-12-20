OKÇU’nun VIP tasarımına ABD ve Avrupa’dan 4 ödül

3550 SAATLİK KUSURSUZ EL İŞÇİLİĞİ

Mercedes-Benz V Class'ın yeniden doğuşunu simgeleyen bu tasarım, tam anlamıyla lüksü barındırıyor.

Aracın içi en kaliteli deri döşemelerle süslenirken, el yapımı ahşapla kaplanmış ve en son teknoloji ile donatıldı.

Aracın üzerindeki ekran bölücü, yan sehpalar, ayaklıklar ve koltuk masajı gibi elektronik tüm donanımlar, yazılımı Okçu tarafından hazırlanmış tablet üzerinden yönetilebiliyor. 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlara imza atan Okçu; kişiye özel olarak tasarladığı bu araçta kaliteyi ve teknolojiyi, 3550 saat süren kusursuz el işçiliğiyle birleştiriyor ve kullanıcısına adeta ev konforunu yaşatacak mükemmel deneyimi sunuyor.

Okçu Design Hakkında: Dünyanın önde gelen markaları ile iş ortaklığı yürüterek, 40'a yakın ülkeye ihracat yapan, başta otomotiv sektöründe olmak üzere, tekne ve uçak içi lüks tasarımda da dünyanın sayılı markalarından olan Okçu, 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlarıyla Türkiye'nin alanında lider markası olarak faaliyetlerine devam ediyor.