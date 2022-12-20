OKÇU’nun VIP tasarımına ABD ve Avrupa’dan 4 ödül
Kişiye özel lüks araç tasarımı konusunda dünyanın önde gelen markalarından Okçu, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak gösterilen Alman Tasarım Ödülü (German Design Award) başta olmak üzere, Alman Dizayn Konseyi tarafından verilen ABC Design Award, İtalyan A’Design Award ve ABD’li Muse Design Awards’ta kazandığı başarılar sayesinde 2022 yılını ödüllerle kapattı.
Tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Alman Tasarım Ödülleri'nde (German Design Award), özel tasarımlara verilen '2022 Special Mention' büyük ödülüne layık görülen Okçu, farklı ülkelerden gelen ödüllerle de başarısını perçinledi.
Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından mobilite dünyasına yönelik olarak verilen ABC Tasarım Ödülü'nde (ABC Award) 'Ulaşım' dalında özel ödülün sahibi oldu.
Öte yandan New York merkezli ABD'li Muse Ödülleri'nde de (Muse Awards) 'Ulaşım Tasarımı – Otomotiv Aksesuarları ve İç Mekan Tasarımı' kategorisinde de Altın Ödülün sahibi oldu. Ayrıca İtalya'da düzenlenen A'Design Award'da da 'Araç, Mobilite ve Ulaşım Tasarımı' kategorisinde yine birincilik ödülünü almayı başardı.
TÜRKİYE'NİN TASARIM KONUSUNDAKİ İDDİASINI DÜNYAYA GÖSTERDİK
İlk olarak Mercedes-Benz V-Class'ta kullandıkları ve Archer adını verdikleri özel tasarım serisi ile dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Okçu Design CEO'su Savni Okçu, "Dünyanın farklı ülkelerinden seçilen ve her biri, alanlarında isim yapmış tasarım uzmanlarından oluşan bağımsız jüri üyeleri tarafından bu ödüllere layık görülmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tasarım dünyası için büyük anlam ifade eden böylesine önemli ödülleri ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile, otomotivden mimariye, tasarımdan teknolojiye dünyanın önde gelen markalarını geride bırakarak Türkiye'nin tasarım konusunda da iddialı olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyoruz." dedi.
3550 SAATLİK KUSURSUZ EL İŞÇİLİĞİ
Mercedes-Benz V Class'ın yeniden doğuşunu simgeleyen bu tasarım, tam anlamıyla lüksü barındırıyor.
Aracın içi en kaliteli deri döşemelerle süslenirken, el yapımı ahşapla kaplanmış ve en son teknoloji ile donatıldı.
Aracın üzerindeki ekran bölücü, yan sehpalar, ayaklıklar ve koltuk masajı gibi elektronik tüm donanımlar, yazılımı Okçu tarafından hazırlanmış tablet üzerinden yönetilebiliyor. 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlara imza atan Okçu; kişiye özel olarak tasarladığı bu araçta kaliteyi ve teknolojiyi, 3550 saat süren kusursuz el işçiliğiyle birleştiriyor ve kullanıcısına adeta ev konforunu yaşatacak mükemmel deneyimi sunuyor.
Okçu Design Hakkında: Dünyanın önde gelen markaları ile iş ortaklığı yürüterek, 40'a yakın ülkeye ihracat yapan, başta otomotiv sektöründe olmak üzere, tekne ve uçak içi lüks tasarımda da dünyanın sayılı markalarından olan Okçu, 1951 yılından bugüne araç içi lüks tasarımlarıyla Türkiye'nin alanında lider markası olarak faaliyetlerine devam ediyor.
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