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Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kapsamında en çok başvuru alan iller arasında yer alan Adana için kura takvimi belli oldu. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. İmamoğlu, Kozan, Merkez, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplamda 6 bin 356 ev, çekilecek kurayla sahibinin olacak. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura 5. etap tarihleri belli oldu ve içerisinde Adana da yer alıyor. Ocak 2023'te 6 binden fazla ev, hak sahibinin olacak. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Adana TOKİ kura çekimi 10 - 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli olmadı.

TOKİ ADANA EVLERİ NELERDE?

1 – İmamoğlu 500

2 – Kozan 500

3 – Merkez 4.100

4 – Sarıçam 800

5 – Tufanbeyli 156

6 – Yumurtalık 300

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adana kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

20 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 20 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

NOT: Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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