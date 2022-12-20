Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura 5. etap tarihleri belli oldu ve içerisinde Adana da yer alıyor. Ocak 2023'te 6 binden fazla ev, hak sahibinin olacak. Peki, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Adana kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?