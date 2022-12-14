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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den esnaf ve sanatkarlara verilen destek açıklaması: Yüzde 109 artırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den esnaf ve sanatkarlara verilen destek açıklaması: Yüzde 109 artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmaması için 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükünü karşıladıklarını hatırlatarak, "Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızın daha önce de olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

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