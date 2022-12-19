AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ücret bilgisi ile ücretlerin hesaba yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?