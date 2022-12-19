AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav ücretlerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. İşte, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ücret bilgisi ile ücretlerin hesaba yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?
Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olan öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.
AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF sınavlarında görevli Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL ücret alıyor.
AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.
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