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İSPARK ZAM sonrası otopark ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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İSPARK ZAM sonrası otopark ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK otopark ücretlerine zam geldi. 01 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zam sonrası otopark ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Komisyondan çıkan karar sonrası İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığı öğrenildi. Peki, İSPARK zam sonrası otopark ücretleri ne kadar oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'a ait katlı, açık ve yol üstü otopark ücretlerine zam geldi. İBB yönetiminin yüzde 100 zam istediği İSPARK otopark ücretlerine komisyon kararı sonrası yüzde 60 zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından İSPARK ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, İSPARK zam sonrası otopark ücretleri ne kadar oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İSPARK zam sonrası kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

YÜZDE 60 ZAM YAPILDI

Son dakika haberine göre İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bazı ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam! İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 60 ZAM!
İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İBB'YE BAĞLI İSPARK İFLASA GİDİYOR!

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