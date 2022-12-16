İSPARK ZAM sonrası otopark ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'a ait katlı, açık ve yol üstü otopark ücretlerine zam geldi. İBB yönetiminin yüzde 100 zam istediği İSPARK otopark ücretlerine komisyon kararı sonrası yüzde 60 zam yapıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından İSPARK ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, İSPARK zam sonrası otopark ücretleri ne kadar oldu? Kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarı otopark fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İSPARK zam sonrası kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.