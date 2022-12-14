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Son dakika | Yemek Kartları'nın marketlerde kullanımıyla ilgili flaş gelişme! İlk açıklama geldi: Değişen bir şey yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Son dakika | Yemek Kartları’nın marketlerde kullanımıyla ilgili flaş gelişme! İlk açıklama geldi: Değişen bir şey yok

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

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