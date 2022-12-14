14 Aralık 2022, Çarşamba
Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA
Milyonlarca çalışanın yararlandığı yemek kartları nerelerde kullanılabiliyor sorusu ortaya atılan iddiaların ardından gündemdeki yerini aldı. Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılamayacağı iddialarına yanıt veren Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi. İşte son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 15:51
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