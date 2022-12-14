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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

Milyonlarca çalışanın yararlandığı yemek kartları nerelerde kullanılabiliyor sorusu ortaya atılan iddiaların ardından gündemdeki yerini aldı. Yemek kartlarıyla artık market alışverişi yapılamayacağı iddialarına yanıt veren Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi. İşte son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 15:51
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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerektiği yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacağı iddia edildi. Konuya ilişkin cevap ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Peki Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor?

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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

O İDDİALARA YANIT!

Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerektiği yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacağı iddia edilirken konuya ilişkin açıklama geldi. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.

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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

1 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE İDDİASI

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı, prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenleme gerçekleştirildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme ile yemek kartlarının 1 Ocak 2023 itibariyle alışverişlerde kullanılmayacağı iddia edildi.

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Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANAMAYACAK

Böylelikle çalışanlara yemek desteği nakdi olarak verilecek. Bununla beraber isteyen işveren çalışanlarına yemek kartı vermeye devam edebilecek. Buna karşın çalışan yemek kartını marketlerde kullanmaya devam ederse işveren vergi istisnasından faydalanamayacak.