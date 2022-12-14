Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA

Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerektiği yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacağı iddia edildi. Konuya ilişkin cevap ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Peki Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor?