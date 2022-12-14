14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İlaç fiyatlarına düzenleme! Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu

İlaç fiyatlarına düzenleme! Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 09:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti. O adım atıldı. Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi. İlaç fiyatlarına düzenleme geldi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlaç fiyatlarına düzenleme!
İlaç fiyatlarına düzenleme!
Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu!
Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu!
Kara harekatı öncesi ABD’den flaş hamle!
Kara harekatı öncesi ABD'den flaş hamle!
Avaza’da üçlü liderler zirvesi
Avaza’da üçlü liderler zirvesi
Sahte turizm acentaları iş başında! Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor
Sahte turizm acentaları iş başında! Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor
CHP’li yönetici gazeteciye saldırdı
CHP’li yönetici gazeteciye saldırdı
Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı
Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı
Başkan Erdoğan Türkmenistan’da
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti!
HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti!
İmamoğlu adaylığını açıkladı: Yükleri taşırım
İmamoğlu adaylığını açıkladı: Yükleri taşırım
Daha Fazla Video Göster