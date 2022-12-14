İlaç fiyatlarına düzenleme! Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti. O adım atıldı. Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi. İlaç fiyatlarına düzenleme geldi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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