14 Aralık 2022, Çarşamba
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İlaç fiyatlarına düzenleme! Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti. O adım atıldı. Şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi. İlaç fiyatlarına düzenleme geldi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.