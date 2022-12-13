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Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Gruplar adına konuşmaların tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bütçenin sunumunu yapacak.

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