Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ULAQ SİDA müjdesi! Yeni kabiliyetleriyle denizaltı savunma harbi icra edecek
Türkiye savunma sanayisindeki başarılı ürünler ile dünya basınından düşmezken, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den bir müjde daha geldi. Demir yaptığı açıklamada, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırılacağını belirtti. İsmail Demir, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getirerek, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştirdiklerini ifade etti.
SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ares-Meteksan ortak girişimi tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
İstihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini insansız ve otonom olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilmekte olan ULAQ SİDA, hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif ve pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'yle, mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla, botun boyu uzatıldı ve tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı.
Yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı. Bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi yükseltildi. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Demir, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12.7 mm UKSS, torpido, L- UMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle yüzde 90 yerlilik." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?
- VGM BURS SONUÇ EKRANI! 2022-2023 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
- SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi
- Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…
- SMA hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi var mı, belirtileri neler? SMA hangi yaşlarda kimlerde görülür?
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…
- FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?
- Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR
- İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...
- Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI