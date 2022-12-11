Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den ULAQ SİDA müjdesi! Yeni kabiliyetleriyle denizaltı savunma harbi icra edecek

SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'yle, mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla, botun boyu uzatıldı ve tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı.

Yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı. Bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi yükseltildi. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.