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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ULAQ SİDA müjdesi! Yeni kabiliyetleriyle denizaltı savunma harbi icra edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den ULAQ SİDA müjdesi! Yeni kabiliyetleriyle denizaltı savunma harbi icra edecek

Türkiye savunma sanayisindeki başarılı ürünler ile dünya basınından düşmezken, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den bir müjde daha geldi. Demir yaptığı açıklamada, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırılacağını belirtti. İsmail Demir, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getirerek, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştirdiklerini ifade etti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ares-Meteksan ortak girişimi tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

İstihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini insansız ve otonom olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilmekte olan ULAQ SİDA, hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif ve pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'yle, mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla, botun boyu uzatıldı ve tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı.

Yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı. Bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi yükseltildi. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Demir, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12.7 mm UKSS, torpido, L- UMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle yüzde 90 yerlilik." ifadesini kullandı.

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