Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine ödeme müjdesini verdi. YÖK tarafından belirlenecek öğrencilere ödenecek miktar asgari ücret tutarı kadar olacak. Peki, Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
LİSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 5.500 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL ALINIR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı.
Hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.
Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."
Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.
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- Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
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