Son dakika | EYT takvimi belli oldu mu? AK Parti'den açıklama geldi
Son dakika haberi...Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin takvim belli oldu. AK Parti kaynaklarının açıklamasına göre EYT düzenlemesine ilişkin takvim Meclis'te Ocak ayında başlayacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için geri sayım sürüyor.
Düzenlemeye ilişkin takvimin nasıl olacağına yönelik AK Parti'den açıklama geldi.
Üst düzey bir AK Parti'li yönetici, "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" dedi.
Düzenlemenin içeriğinin nasıl olacağı ise netlik kazanmadı. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.
EYT'DE YAŞ SINIRI NE OLACAK?
Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran "yaş sınırı" konusuna son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapması istediği ifade ediliyor. EYT'te "tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık" konuları da bu çalışmayla netleşmiş olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesinin "en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını" açıklarken, "yaş sınırına" ilişkin resmi ağızdan gelen bir açıklama yok.
KULİSLERDE 46-48 İDDİASI
Kulislerde 50-52 ile başlayan yaş sınırı iddiaları kadınlarda 46 erkeklerde 48'e düştü. Devletle birlikte şirketler de yeni emeklilere kıdem tazminatı konusunda planlama yapıyor.
Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 40-50 olması durumunda emekli olacakların alacağı kıdem tazminatı da aynı oranda artacak. Yasa kapsamında emekli olup çalışanların maaşları düşmeyecek.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Bakanlıkça yürütülen çalışma sürecinde, EYT ile ilgili herhangi bir yaş şartı aranmayacağı, 1999 öncesi işe başlayan kadınların 20, erkeklerin de 25 sigortalılık süresi kapsamında emekli olacağı ifade edildi. Örneğin; 1999 yılında 22 yaşında işe başlayan bir kadın çalışan 23 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda. Yaş sınırı olmaması durumunda 45 yaşında emekli olmaya hak kazanırken, 50 yaş sınırı gelmesi durumunda 5 yıl beklemek durumunda kalacak. Bu durumda eski ve yeni EYT'liler oluşacak. Yaş sınırının tartışmaya açılmış olması kademeli bir geçiş olacağı izlenimi yaratıyor. EYT'lilerin beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir yasal düzenleme bekleniyor.
YASA'DA 8 EYLÜL 1999 TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?
Anayasa Mahkemesi 23 Kasım 2001 tarihinde 8 Eylül 1999 tarihli 4447 sayılı Yasa'nın emeklilikle ilgili maddelerini iptal etmişti. Yasanın yeni halinin 6 ay içinde yasalaşmasını istedi. 23 Mayıs 2002'de 4759 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunda atıfta bulunulan tarih 1999 olup EYT yasasında da bu esas alınacağı kesin.
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