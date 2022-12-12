Son dakika | EYT takvimi belli oldu mu? AK Parti’den açıklama geldi

Başkan Erdoğan'ın bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndan yeniden bir değerlendirme yapması istediği ifade ediliyor. EYT'te "tarih, prim, yıl, başvuru, tazminat, aylık" konuları da bu çalışmayla netleşmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesinin "en geniş kapsamlı haliyle yapılacağını" açıklarken, "yaş sınırına" ilişkin resmi ağızdan gelen bir açıklama yok.