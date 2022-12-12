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Haberler Galeri EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT düzenlemesinde takvim belli oldu. AK Parti tarafından EYT'nin Meclis'e geleceği tarih duyuruldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT düzenlemesinin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak ediliyor. EYT ile iligli son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:08
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EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde detaylar netleşiyor. Milyonlarca EYT'li için emeklilik çözümü getirecek düzenlemenin hangi tarihte Meclis'e geleceği belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa çalışmasında son viraja girildi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli oldu. AK Parti kaynaklarının açıklamasına göre EYT düzenlemesine ilişkin takvim Meclis'te Ocak ayında başlayacak.

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EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri, Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorunlardan biri. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık.

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EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor.

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EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis’e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Başka tekliflerde bulunanlar, 'şunu öteleyin' diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.