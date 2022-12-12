12 Aralık 2022, Pazartesi
EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT düzenlemesinde takvim belli oldu. AK Parti tarafından EYT'nin Meclis'e geleceği tarih duyuruldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT düzenlemesinin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak ediliyor. EYT ile iligli son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:08
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