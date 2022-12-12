Benzin ve motorine indirim sinyali! Brent petrol son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı! İşte fiyatlarda son durum

RUSYA ÜRETİMİ KISITLAYABİLİR

Rus yetkililer ise dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya'nın üretimi kısabileceğini ve G7 ülkeleri tarafından kabul edilen Rus ihracatına getirilen tavan fiyat sınırını uygulayan herhangi bir ülkeye petrol satmayı reddedeceklerini söyledi.