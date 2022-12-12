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Benzin ve motorine indirim sinyali! Brent petrol son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı! İşte fiyatlarda son durum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Benzin ve motorine indirim sinyali! Brent petrol son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı! İşte fiyatlarda son durum

Dünya genelinde son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş giderek hızlanırken bu düşüşün Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarında indirime dönüşmesi bekleniyor. Son bir yılın en düşük seviyesine yaklaşan brent petrole ilişkin önümüzdeki günlerde Rusya ve Suudi Arabistan'dan çıkacak kararların etkisi olacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Son dönemde brent petrolde yaşanan dalgalanma sonrası fiyatlarda düşüş sürerken fiyatlar son bir yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Bugün 75 dolara kadar düşen brent petrolde düşüşün sürebileceği belirtilirken, piyasaların önümüzdeki günlerde alınacak kararlardan etkileneceği belirtiliyor.

RUSYA ÜRETİMİ KISITLAYABİLİR

Rus yetkililer ise dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya'nın üretimi kısabileceğini ve G7 ülkeleri tarafından kabul edilen Rus ihracatına getirilen tavan fiyat sınırını uygulayan herhangi bir ülkeye petrol satmayı reddedeceklerini söyledi.

AB YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları ve buna bağlı fiyat sınırı konusundaki belirsizliğin fiyatlardaki dalgalanmayı yüksek tutarken, yaptırımların şu ana kadar küresel piyasalar üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ KARAR

Suudi Arabistan Enerji Bakanı da pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yaptırımlarının ve tavan fiyat uygulamasının etkisinin henüz net bir sonuç vermediğini ve uygulamanın hala belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme

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