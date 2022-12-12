Benzin ve motorine indirim sinyali! Brent petrol son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı! İşte fiyatlarda son durum
Dünya genelinde son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş giderek hızlanırken bu düşüşün Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarında indirime dönüşmesi bekleniyor. Son bir yılın en düşük seviyesine yaklaşan brent petrole ilişkin önümüzdeki günlerde Rusya ve Suudi Arabistan'dan çıkacak kararların etkisi olacağı belirtiliyor. İşte detaylar...
Son dönemde brent petrolde yaşanan dalgalanma sonrası fiyatlarda düşüş sürerken fiyatlar son bir yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.
Bugün 75 dolara kadar düşen brent petrolde düşüşün sürebileceği belirtilirken, piyasaların önümüzdeki günlerde alınacak kararlardan etkileneceği belirtiliyor.
RUSYA ÜRETİMİ KISITLAYABİLİR
Rus yetkililer ise dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya'nın üretimi kısabileceğini ve G7 ülkeleri tarafından kabul edilen Rus ihracatına getirilen tavan fiyat sınırını uygulayan herhangi bir ülkeye petrol satmayı reddedeceklerini söyledi.
AB YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?
Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları ve buna bağlı fiyat sınırı konusundaki belirsizliğin fiyatlardaki dalgalanmayı yüksek tutarken, yaptırımların şu ana kadar küresel piyasalar üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN FLAŞ KARAR
Suudi Arabistan Enerji Bakanı da pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yaptırımlarının ve tavan fiyat uygulamasının etkisinin henüz net bir sonuç vermediğini ve uygulamanın hala belirsizliğini koruduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı bitti mi? 12 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa başvuru sayısı kaç? TOKİ ARSA KURA SONUÇ SORGULAMA
- Özdebir cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir Türkiye geneli 2. deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? TYT deneme 2023 sonuçları...
- KPSS-2022/12 tercih sonuçları son durum: Büro personeli, mühendis... Çevre Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT TAKVİMİ SON DAKİKA | EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
- Çocuklu ailelere 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı
- Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?
- Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI
- Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum: KPSS 2022/11 hemşire, ebe, sağlık teknikeri atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı: Tekniker, şoför, hizmetli, güvenlik görevlisi, avukat... GİB başvuru şartları...
- Survivor 2023'e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?
- Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI