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Asgari ücrette bomba tahmin! Kulisleri sallayan rakamlar! Canlı yayında açıkladılar

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Giriş: 12.12.2022 23:19
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücretine yapılacak zam miktarına ilişkin çeşitli rakamlar konuşulurken A Haber'de alanında uzman isimler kulislerdeki son rakamları paylaştı. 3 isim de birbirine yakın rakamlar ifade ederken, asgari ücrete yönelik ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücrette kulislerdeki rakam ne? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
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