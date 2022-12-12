Asgari ücrette bomba tahmin! Kulisleri sallayan rakamlar! Canlı yayında açıkladılar

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücretine yapılacak zam miktarına ilişkin çeşitli rakamlar konuşulurken A Haber'de alanında uzman isimler kulislerdeki son rakamları paylaştı. 3 isim de birbirine yakın rakamlar ifade ederken, asgari ücrete yönelik ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücrette kulislerdeki rakam ne? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...