Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Suudi Arabistan duyurdu! Oran yüzde 40'a ulaştı
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman yaptığı açıklamada OPEC+ grubunun ekonomik bakış açısıyla hareket ettiğini, siyasete karışmadığını söyledi. Bin Selman, petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, "en az dalgalanma ve en fazla istikrar" temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekonomik bakış açısıyla hareket ettiğini, siyasete karışmadığını söyledi.
AMAÇ PİYASALARDAKİ DALGALANMAYI SINIRLANDIRMAK
Bakan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir ekonomi forumunda petrol piyasası ve OPEC+ grubunun kararlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Merkez bankalarının para piyasasını düzenlemesi gibi OPEC+ grubunun da petrol piyasasını düzenlemeye çalıştığını belirten Bin Selman, kendilerini asıl ilgilendiren meselenin, "piyasalardaki dalgalanmaları sınırlamak" olduğunu ifade etti.
2 MİLYON VARİL AZALTMA KARARI
Bin Selman, petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, "en az dalgalanma ve en fazla istikrar" temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti.
"OPEC+ ekonomik bakış açışıyla hareket ediyor. Siyasetle ya da ittifaklarla ilgilenmiyoruz. Geleceğe dönük olarak da böyle bir amaç taşımıyoruz." diyen Bin Selman, bunun en güzel örneğinin, "günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma" kararı olduğunu dile getirdi.
ORAN YÜZDE 40'A ULAŞTI
Grubun, jeopolitik meydan okumalar, salgın ve baskıların üstesinden geldiğini söyleyen Bin Selman, önceliklerinin piyasayı korumak olduğuna işaret etti.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da aynı forumda, petrol dışı gelirlerin geçmişte ülke harcamalarının yalnızca yüzde 10'unu karşılarken 2021 itibarıyla bu oranın yüzde 40'a ulaştığı bilgisini verdi.
Cedan, tek kaynak olarak, dalgalanmalara maruz kalan petrol gelirlerine bağlı kalmanın önceki yıllarda bütçe açıklarına neden olduğuna değindi.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki "OPEC +" ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
BRENT PETROLDE SON DURUM NE?
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,67 dolardan işlem görüyor.
Dün 79,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 76,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,03 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün yılın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, Keystone petrol boru hattında arzın kesintiye uğramasıyla kısmen yükseldi.
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