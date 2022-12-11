Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Suudi Arabistan duyurdu! Oran yüzde 40’a ulaştı

2 MİLYON VARİL AZALTMA KARARI

Bin Selman, petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, "en az dalgalanma ve en fazla istikrar" temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti.

"OPEC+ ekonomik bakış açışıyla hareket ediyor. Siyasetle ya da ittifaklarla ilgilenmiyoruz. Geleceğe dönük olarak da böyle bir amaç taşımıyoruz." diyen Bin Selman, bunun en güzel örneğinin, "günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma" kararı olduğunu dile getirdi.