31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Yat üretim tesislerini gezen Varank, Ares Tersanesi ile Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracını (SİDA) inceleyip, uzaktan kumanda sistemi ile aracı kullandı. Bakan Varank, insansız deniz araçlarında dünyadaki trendin daha yeni başladığını belirterek, "Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da biz bir aşamaya gelebiliriz, dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 13:53
  • 1
  • 12
Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Varank, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Yat üretim tesislerini gezen Varank, Ares Tersanesi ile Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracını (SİDA) inceleyip, uzaktan kumanda sistemi ile aracı kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Ardından Sahil Güvenlik botu ile denize açılan Varank, AA muhabirine, Antalya Serbest Bölge'nin yat imalatıyla ön plana çıkan Türkiye'deki en önemli serbest bölgelerden biri olduğunu söyledi.

  • 3
  • 12
Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Türkiye'nin katma değerli üretim ile ekonomisini geliştirmeye ve büyütmeye çalıştığını belirten Varank, bu açıdan tersaneciliğin de son dönemde Türkiye'nin yatırım yaptığı ve karşılığını aldığı alanlardan biri olduğunu vurguladı.

  • 4
  • 12
Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

Ziyaret ettiği firmaların tamamının 2024-2025'e kadar siparişlerinin dolu olduğunu ifade eden Varank, lüks yat ve savunma sanayi alanında siparişler doğrultusunda imalatların devam ettiğini bildirdi.

  • 5
  • 12
Yerli ve milli SİDA ULAQ göz kamaştırdı! Türkiye denizde de adından söz ettirecek

- "TEKNOLOJİK VE ÇEVREYE SAYGILI GEMİLER İNŞA EDİLİYOR"

Firmaların güçlü hale gelmesini, Antalya Serbest Bölge'nin yatçılık sektöründe ilerlemesini anlamlı bulduklarını belirten Varank, Bakanlık olarak sektöre yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.