Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce aile faydalanıyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol eden vatandaşlar 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 ARALIK
Evde bakım maaşı henüz yatmaya başlamadı. Evde bakım paralarının ayın 15'i ila 31'i arasında yatırılması bekleniyor.
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATTI?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Kasım ayı evde bakım aylıkları 16 Kasım günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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