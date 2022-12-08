2023 PASAPORT ÜCRETLERİ: Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, 2023 yılında pasaport ücretlerinin ne kadar olacağını sorgulamaya başladı. Yeni yılda gelecek olan zamların ardından 2023 pasaport harçları da merak ediliyor. Peki, 2023 yılı pasaport ücretleri ne kadar olacak? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2023 pasaport harcı fiyatı...
2023 yılında pasaport ücretlerine gelecek olan zammı duyan vatandaşlar, yıl bitmeden başvuru yapmaya başladı. Randevularda da yoğunluk oluştu. Henüz başvuru yapmayanlar ise 2023 yılı pasaport fiyatları ne kadar olacak? Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2023 yılı pasaport harcı ve merak edilenler....
Pasaport harç ücretleri, özellikle yurt dışına çıkmayı bekleyenlerin gündeminde yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranları değerlendirildi.
2022'de yüzde 36,2 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için yüzde 122,9 olacak. Buna göre, 10 yıllık pasaportun bedeli 1478 TL'den 3 bin 295,70 TL'ye çıkacak.
2022 YILI PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELİ
2022 yılında 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkmıştı.
1 yıllık pasaport harcı 452,32 TL,
3 yıl ve üstünde süreli Pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
2022 yılında pasaport ücretlerindeki defter ücreti ise 225 TL.
2023 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
6 aya kadar geçerli olan pasaport ücreti 309,40 liradan 689,75 liraya
1 yıllık geçerli pasaport ücreti 452,30 liradan 1.008,31 liraya
2 yıllık pasaport ücreti 738,40 liradan 1.646,12 liraya
3 yıllık pasaport ücreti 1.049 liradan 2.337,95 liraya
4 ila 10 yıllık pasaport ücreti 1.478,30 liradan 3.295,57 liraya çıkacak.
2023 yılında yeniden değerleme oranının uygulanması halinde yukarıdaki fiyatlar geçerli olacak. Ancak unutmamak gerekir ki Cumhurbaşkanının Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını % 50 arttırma ve azaltma yetkisi bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.
KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VAR?
Pasaportlar; bordo pasaport (umuma mahsus pasaport), siyah (diplomatik pasaport), yeşil pasaport (hususi pasaport), gri (hizmet pasaportu) şeklinde çeşitlere ayrılır.Yeşil, gri ve siyah pasaport için pasaport renkleri ve anlamları doğrultusunda karşılanması gereken özel kriterler vardır. Bordo yani umuma mahsus pasaport ise, şartlara uyum gösteren her Türk vatandaşı tarafından edinilebilir.
PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER
T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
PASAPORT RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?
Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir. Pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Ancak randevu alırken ikametgahınızın bağlı bulunduğu müdürlükten almak zorunlu değil. Pasaport başvuru randevusunu dilediğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.
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- 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ: Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak?
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