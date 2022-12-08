2023 PASAPORT ÜCRETLERİ: Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak?

2023 yılında pasaport ücretlerine gelecek olan zammı duyan vatandaşlar, yıl bitmeden başvuru yapmaya başladı. Randevularda da yoğunluk oluştu. Henüz başvuru yapmayanlar ise 2023 yılı pasaport fiyatları ne kadar olacak? Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2023 yılı pasaport harcı ve merak edilenler....

Pasaport harç ücretleri, özellikle yurt dışına çıkmayı bekleyenlerin gündeminde yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranları değerlendirildi.