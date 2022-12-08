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Tarım Kredi "kurum marketlerinde ürünlerin pahalıya satıldığı" iddialarını yalanladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Tarım Kredi kurum marketlerinde ürünlerin pahalıya satıldığı iddialarını yalanladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), kendi marketlerinde satışa sunulan ürünlerden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çaya ilişkin mukayeselerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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