Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,47 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,71 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.