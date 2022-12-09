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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' diye açıkladı: En yüksek sayı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’Cumhuriyet tarihinin en büyüğü’ diye açıkladı: En yüksek sayı...

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdığımız vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik" dedi.

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