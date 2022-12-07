Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne?
Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikim Varlık Yönetim halka arzı ve Platform Turizm halka arzları SPK tarafından onaylandı. Hal böyle olunca işlem yapmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne?
Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Peki, Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne?
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDA İŞLEM GÖRECEK?
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu süreçte 6.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 6.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,43 olacaktır.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu BRKVY'dir.
Taleplerinizi 9 Aralık Cuma günü saat 17:00'ye kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;
Halkbank İnternet Şubesi / Yatırım Sekmesi/ Halka Arz İşlemleri
Halk Yatırım İnternet Şubesi / Halka Arz Sekmesi
Halk Yatırım Borsa / Halka Arz
Halk Yatırım Trader / Halka Arz İşlemleri
Halk Yatırım Mobil / Online Şube / Halka Arz
444 42 55 numaralı Özel İşlem Merkezi
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- Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne?
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