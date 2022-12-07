Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Peki, Birikim Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halk arz hisse kodu ne?