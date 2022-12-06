06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıtta bir indirim daha gerçekleşti. Motorin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Peki, 6 Aralık motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:55
  • 1
  • 11
AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

Akaryakıt fiyatları yaşanan değişimlerle gündemden düşmüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilerken, son 2 haftada 8. kez değişiklik yaşandı. Motorin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim uygulandı. Motorin indirimi pompaya yansıdı. Peki, bugün motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Aralık akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

MOTORİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

6 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 69 kuruş indirim gerçekleşti.

  • 3
  • 11
AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

SON 2 HAFTADA 8'İNCİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta ise motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

  • 4
  • 11
AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyat listesi güncellendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları şu şekilde:

  • 5
  • 11
AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

6 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.98 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL