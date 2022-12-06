AKARYAKITTA YENİ İNDİRİM! 6 Aralık motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste!

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişimlerle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıtta bir indirim daha gerçekleşti. Motorin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Peki, 6 Aralık motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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