Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle ilgili detayları paylaşırken öte yandan Karadeniz gazının kullanımı için tarih verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN