Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl sonu yaklaşırken, serbest piyasada sezon başından bugüne fındık fiyatı rekor seviyeye ulaşarak 51 liranın üzerine yükseldi. Peki, 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...