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Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fındık sezonunun sonuna gelinmesinin ardından fiyatlar için gelecek açıklamalar merak ediliyordu. Peki, 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl sonu yaklaşırken, serbest piyasada sezon başından bugüne fındık fiyatı rekor seviyeye ulaşarak 51 liranın üzerine yükseldi. Peki, 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...

5 ARALIK PAZARTESİ 2022 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI 42,00 TL 48,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI 40,00 TL 48,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI 43,00 TL 56,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI 48,00 TL 50,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI 45,15 TL 60,15 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI 40,00 TL 40,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI 43,00 TL 48,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI 43,50 TL 45,00 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI 43,00 TL 48,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI 42,50 TL 48,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI 42,00 TL 48,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI 45,00 TL 50,00 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI 40,00 TL 47,00 TL

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