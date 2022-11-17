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Türkiye’nin çay ihracatında yüzde 25’lik artış! 18 milyon doları geçti

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Türkiye’nin çay ihracatında yüzde 25’lik artış! 18 milyon doları geçti

Türkiye'den senenin ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatı % 25 artış kaydederek 18 milyon 26 bin 999 dolara yükseldi.  Öte yandan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatı yılı çok iyi rakamlarla kapatacağını söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 10 ayda 110 ülkeye çay satıldığını açıkladı.

Gürdoğan, Ocak-Ekim 2022'de 5 bin 246 ton çay ihraç edilerek 18 milyon 26 bin 999 dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 882 ton çay ihracatından 14 milyon 424 bin 720 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 35, değerde yüzde 25 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 51 bin 90, Birleşik Krallık'a 2 milyon 498 bin 973, Almanya'ya ise 1 milyon 925 bin 873 dolarlık çay ihraç edildi."

İhracat artışına paralel olarak ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Gürdoğan, bu dönem Kongo, Yemen, Kolombiya, Estonya ve Bolivya'ya da çay satıldığını aktardı.

Gürdoğan, artışın sevindirici olduğunu dile getirerek, çay ihracatında yılın çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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