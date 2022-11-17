Türkiye’nin çay ihracatında yüzde 25’lik artış! 18 milyon doları geçti

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 882 ton çay ihracatından 14 milyon 424 bin 720 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 35, değerde yüzde 25 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 51 bin 90, Birleşik Krallık'a 2 milyon 498 bin 973, Almanya'ya ise 1 milyon 925 bin 873 dolarlık çay ihraç edildi."