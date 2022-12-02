Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracıların gözü açıklanacak kira artış oranlarına çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edilmişti. Peki, Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri TÜİK'in açıkladığı kira artış oranları üzerinden hesaplama yapıyor. İşte, Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
KONUTLAR İÇİN ÖNEMLİ KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek.
Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
İŞ YERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 6.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.500,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 8.500,50 TL
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı. Açıklanan anket sonuçları, piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 37.47 olduğunu gösterdi.
Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 37.34 olarak belirlenmişti. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67.78'den yüzde 68.06'ya yükseldi. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21.17'den yüzde 20.76'ya düştü. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19.54 olarak açıklandı.
Önceki ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti.12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23.61 seviyesinden 23.35 seviyesine geriledi. Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5.1 olarak gerçekleşti.
2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak dikkat çekti. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
- Yeni bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere, kaç kişi yapılacak 2022?
- Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Arka Sokaklar'ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...
- Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izle! 2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- Yalı Çapkını'nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...
- Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu… Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı
- 4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!
- VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2022-2023 burs sonuçları açıklandı mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?
- ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli?