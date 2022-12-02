Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....

Önceki ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti.12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23.61 seviyesinden 23.35 seviyesine geriledi. Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5.1 olarak gerçekleşti.

2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak dikkat çekti. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.