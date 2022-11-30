En büyük AB yatırım projesinde geri sayım! Türkiye İpek Yolu'nda merkez olacak
Demir İpek Yolu’nu Avrupa’ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın inşasında sıcak gelişmeler devam ediyor. Londra’dan Pekin’e uzanan İpek Yolu için kritik önem taşıyan rayların 50 kilometrelik bölümünün tamamlanmasının ardından viyadüklerin yapımına başlandı.
8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.
'Hızlı Tren' çalışmalar tamamlandığında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul'a bağlayacak. 229 Kilometrelik hattın 75 kilometresi İstanbul'da planlanırken, 54 Kilometresi Edirne, 40 kilometresi Tekirdağ, 60 Kilometresi ise Kırklareli il sınırları içerisinden geçiyor.
Tüm ayrıntılar düşünülerek hayata geçirilecek projenin inşaat çalışmaları sürecinde çevredeki tarihi dokunun ve çevrenin korunmasına da özen gösteriliyor.
VİYADÜKLER KÜLTÜREL ESERLERİN SİLUETİNİ BOZMAYACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLİYOR
Toplam uzunluğu 153 kilometre olacak hatta rayların 50 kilometrelik bölümü döşendi ve viyadüklerin yapımına geçildi. Viyadükler kültürel ve tarihi eserlerin siluetini bozmayacak şekilde inşa ediliyor. Ayrıca bölgedeki tarım arazileri ve su kaynakları da korunacak şekilde çalışma yapılıyor.
Saatte 200 kilometre hesaplanan trenin geçiş hızı şehir içinde 100 kilometreye kadar düşecek. Bu sayede bölgedeki tarihi eserler de titreşimden etkilenmemiş olacak.
İNŞA ÇALIŞMALARI KENT MERKEZİNE KADAR GELDİ
İstanbul- Halkalı istasyonundan başlayarak Edirne Kapıkule istasyonunda sonlanacak olan 229 kilometrelik Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Projesi, Edirne'de viyadük inşasıyla sürüyor. 2019 yılının Haziran ayında yapımına başlanan Halkalı - Çerkezköy Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşası çalışmaları, kent merkezine kadar geldi.
Halkalı - Çerkezköy Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Projesi çerçevesinde Tarihi Tunca Köprüsü'nün kenarındaki alanda aralıksız olarak devam eden çalışmaların yarısından fazlası tamamlandı.
Hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak hayata geçirilecek proje, şimdiden vatandaşları heyecanlandırmaya başladı.
Proje ile birlikte Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek.
153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre/saat hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonu olarak inşa edilecek proje ile yük ve yolcu trenleri bu hatta çalışabilecek. Projenin tamamlanması ile bölge ticareti ve turizminin daha da canlanması bekleniyor.
Projede yüzde 55 fiziki, altyapı işlerinde ise yüzde 76 civarında ilerleme kaydedildi. Proje hayata geçince hem yük taşımacılığı hem de yolcu taşımacılığı açısından önemli bir işe imza atılmış olacak. Hızlı Tren Projesinin 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.
PROJE HAKKINDA KISA BİLGİLER
553 Milyon Avro bedeliyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Mali İş birliği çerçevesinde gerçekleştireceği en büyük altyapı projesidir.
Projenin tamamlanması ile Halkalı-Kapıkule arasında 229 km'lik güzergâhta çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır.
Ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergâhıyla, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı projesi coğrafi anlamda Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını sembolize etmektedir.
PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı ile Türkiye doğrudan Avrupa Birliği ülkelerine bağlanacak. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattıyla, aşağıda gösterilen Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?
- HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ