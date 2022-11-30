En büyük AB yatırım projesinde geri sayım! Türkiye İpek Yolu’nda merkez olacak

Hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak hayata geçirilecek proje, şimdiden vatandaşları heyecanlandırmaya başladı.

Proje ile birlikte Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek.