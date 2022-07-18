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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

atv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde devam ediyor. Ekip İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 12:43
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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisi merakla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş yazıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

Bölge için uzun bir hazırlık ve araştırma yapan ekip sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek.