Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İpek Yolu’nun başkentinde

atv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde devam ediyor. Ekip İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.