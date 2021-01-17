İpek Yolu'na iki yeni hat! Küresel ticaretin merkezi Türkiye olacak

NAHÇIVAN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2008'de ilk defa gündeme getirilen Nahçıvan Demir Yolu'nda da bu sene raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alındı. Kars ve Iğdır'dan başlayarak, Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demir yolu hattı hayata geçecek. Hat; oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demir yoluna bağlanacak. Hat için 2 milyar lira harcanması beklenirken, Nahçıvan ekonomisi de yük taşımacılığına dâhil olacak.