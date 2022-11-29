EYT’de düğüm çözüldü! O başvuru için aralık ayına dikkat





2.520 GÜN DİKKATE ALINIR

Sigortalı çalışmaya 2008 öncesinde başlayan ve birden fazla statüde çalışanların hizmet birleştirmesi suretiyle emekliliğinde son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde çalışılmış ise o statünün koşulları aranıyor. 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarda ise tüm çalışma yaşamı boyunca en fazla çalıştığı statüye bakılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir yıl 360 gün, 7 yıl ise 2.520 gün. Buna göre, son 2.520 prim gününde en fazla hangi statüde prim günü bildirilmiş ise o statüden emekli olunur.