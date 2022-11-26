EYT’DE 5 PUAN FORMÜLÜ NEDİR? EYT’YE KİMLER GİRECEK? Uzman isim A Haber canlı yayınında tek tek anlattı

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Doğum ve askerlik borçlanması sigorta başlangıcı sayılacak mı? Staj sigorta başlangıcı sayılacak mı? SGK Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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