Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...

Yeni yıl için geri sayım başlarken, büyük ikramiyeyi kazanmak isteyeler, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı.Bu yıl yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise şans oyunu tutkunlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…