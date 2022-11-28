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Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...

2023 yılına çok kısa bir süre kala, yılbaşı bileti heyecanı başladı. Üç ayrı kategoride satışa çıkan yılbaşı biletleri yine çeyrek, yarım, tam olarak satılıyor. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Yeni yıl için geri sayım başlarken, büyük ikramiyeyi kazanmak isteyeler, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı.Bu yıl yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyenin 120 milyon TL olması ise şans oyunu tutkunlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Çeyrek bilet: 50 TL
Yarım bilet: 100 TL
Tam bilet: 200 TL

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 Milyon TL.

Toplam ikramiye ise 1.4 Milyar TL olarak açıklandı.

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı özel Milli Piyango bileti bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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