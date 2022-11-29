Asgari Ücret 2023 zammı belirleniyor... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Toplantı takvimi...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Resmi görüşmelerin gerçekleştirileceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Toplantı takvimi açıklandı mı? Asgari ücret 2023 zammı ne zaman belirlenecek? İşte son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek. Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takviminin açıklanması bekleniyor.

Toplantılar üç kere yapılacak ve 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek.