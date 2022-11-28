28 Kasım 2022, Pazartesi
KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?
2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu ve hangi takımın elendiği futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçlar ile birlikte 2. hafta maçları tamamlanmış olacak. Katar Dünya Kupası'nı yakından takip eden sporseverler arama motorlarında, "2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu nasıl?" sorunu araştırıyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:30
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