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Haberler Galeri KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu ve hangi takımın elendiği futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçlar ile birlikte 2. hafta maçları tamamlanmış olacak. Katar Dünya Kupası'nı yakından takip eden sporseverler arama motorlarında, "2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu nasıl?" sorunu araştırıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:30
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KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu nasıl sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bugün oynanacak maçlar ile birlikte hem 2 hafta maçları tamamlanacak hem de son grup maçları oynanmış olacak. Peki 2022 Katar Dünya Kupası puan durumu nasıl? Hangi takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupasına kim veda etti?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

Katar Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlarla 2. hafta tamamlanmış olacak. Turnuvada Kanada ve Katar iki maç sonucunda puan alamayarak gruplara veda etti. Finale çıkmayı ise sadece Fransa garantiledi. İşte 2022 Dünya Kupası puan durumu...

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KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

A GRUBU

Hollanda: 4

Ekvador: 4

Senegal: 3

Katar: 0

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KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

B GRUBU

İngiltere: 4

İran: 3

ABD: 2

Galler: 1

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KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

C GRUBU

Polonya: 4

Arjantim: 3

Suudi Arabistan: 3

Meksika: 1