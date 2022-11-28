KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?

2022 FIFA Dünya Kupası puan durumu nasıl sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Bugün oynanacak maçlar ile birlikte hem 2 hafta maçları tamamlanacak hem de son grup maçları oynanmış olacak. Peki 2022 Katar Dünya Kupası puan durumu nasıl? Hangi takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupasına kim veda etti?