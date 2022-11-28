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Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak? Faruk Erdem A Haber'de madde madde açıkladı! İşte sahip olunan haklar

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak? Faruk Erdem A Haber’de madde madde açıkladı! İşte sahip olunan haklar

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'sözleşmeli personele kadro'nun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. 4B bendindeki sözleşmeli personelin 4A kadroya geçeceğini söyleyen Erdem, "500 bine yakın arkadaşımız, mali ve sosyal haklarıyla birlikte memurluğa geçmiş oldular." dedi. Söz konusu hakkı elde edenlerin; görevde yükselme, tayin, eş durumunda yer değiştirme ve yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri gibi sosyal haklara sahip olacağını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlediklerini duyurdu. Buna göre, kamudaki sözleşmeli personeller 3+1 yıl sonra kadroya geçebilecek.

Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NASIL OLACAK? FARUK ERDEM A HABER'DE MADDE MADDE AÇIKLADI!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 'sözleşmeli personele kadro'nun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

4B bendikteki sözleşmeli personelin 4A kadrona geçeceğini söyleyen Erdem, "500 bine yakın arkadaşımız, mali ve sosyal haklarıyla birlikte memurluğa geçmiş oldular." dedi.

Söz konusu hakkı elde edenlerin; görevde yükselme, tayin, eş durumunda yer değiştirme ve yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri gibi sosyal haklara sahip olacağını vurguladı.

İŞTE SAHİP OLUNAN HAKLAR

"Şimdiye kadar biz bu taslakları konuşmuştuk. 2 taslak gündemdeydi, teke düşürülmüştü. 3 yılı dolduran 4B bendindekiler 4A kadrosuna geçecekler, 3 yılı tamamlayamayanlar ise 3 yılı tamamladıklarında geçecekler.

Mahalli idareler de bunun içerisinde demiştik zaten. 49 madde uyarınca 4B'li personeller var onlar da bundan faydalanacaklar. Ağırlı olarak Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığındaydı. 500 bine yakın arkadaşımız, mali ve sosyal haklarıyla birlikte memurluğa geçmiş oldular. Önemli olan A veya B olmak değil.

Görevde yükselme, tayin, eş durumunda yer değiştirme gibi yıllık izinden bir sonraki yıla devri gibi sosyal haklara sahip olacaklar.

657 sayılı yasanın 4. Maddesinin B bendinde tarif edilen sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Sözleşmeli personela alımı devam edecek. Örneğin Sağlık Bakanlığı bugün ilana çıktı. Burada bir sadeleştirmede söz konusu olacak. 30'un üzerinde sözleşme çeşidi var kamuda. İhtiyaç olduğu kısımlarda kullanılan bir istihdam şekli. Yasanın tam içeriğini görmek lazım. Onları gördükten sonra da değerlendirme yapılabilir.

Bunun 2 örneği var 2011 ve 2013'te çıkarılan yasalarla sözleşmeli personel kadroya alınmıştı, arkadaşlarımız ona da bakabilirler."

Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak? SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NASIL OLACAK?

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