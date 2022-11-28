Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak? Faruk Erdem A Haber’de madde madde açıkladı! İşte sahip olunan haklar

Görevde yükselme, tayin, eş durumunda yer değiştirme gibi yıllık izinden bir sonraki yıla devri gibi sosyal haklara sahip olacaklar.

657 sayılı yasanın 4. Maddesinin B bendinde tarif edilen sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Sözleşmeli personela alımı devam edecek. Örneğin Sağlık Bakanlığı bugün ilana çıktı. Burada bir sadeleştirmede söz konusu olacak. 30'un üzerinde sözleşme çeşidi var kamuda. İhtiyaç olduğu kısımlarda kullanılan bir istihdam şekli. Yasanın tam içeriğini görmek lazım. Onları gördükten sonra da değerlendirme yapılabilir.

Bunun 2 örneği var 2011 ve 2013'te çıkarılan yasalarla sözleşmeli personel kadroya alınmıştı, arkadaşlarımız ona da bakabilirler."