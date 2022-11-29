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Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce sağlık çalışanı promosyon ödemeleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde teşvik ödemeleri için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2022 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ile ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olunca haberimize eklenecektir.

TEŞVİK ÖDEMESİ GELİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.

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