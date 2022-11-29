Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce sağlık çalışanı promosyon ödemeleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde teşvik ödemeleri için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2022 NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ile ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olunca haberimize eklenecektir.
TEŞVİK ÖDEMESİ GELİYOR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.
Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
- İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
- ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
- İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...
- Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!
- ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?
- TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...
- İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?
- Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? BAŞVURU DETAYI... 4/B sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
- SÖZLEŞMELİYE KADRO TÜM DETAYLAR: Kimleri kapsıyor? 4B sözleşmeli memur, belediye şirket işçileri, KİT taşeron...