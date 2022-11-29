Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! Analistlerden "BIST 100" tahmini
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 kazançla 4.962,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.988,20 puana taşıdı. Analistler ise teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile iletişim oldu.
ÇİN SORUNSALI
Analistler, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasına karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.
FED VE ENFLASYON...
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izlendiğini aktaran analistler, enflasyonun dirençli olduğuna yönelik değerlendirmelerle Banka'nın aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin nispeten düşüş kaydetse de yüzde 68 ile ağırlığını koruduğunu bildirdi.
Yarın Fed'in yayımlayacağı "Bej Kitap" raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getirdi.
ANALİSTLERDEN "BIST 100" TAHMİNİ
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 3,9 artmasını öngörüyor.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.
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