Sözleşmeyi kadro sonrası artık tarih olacak! O kaygılar son bulacak! Memur Sen'den açıklama: 424 bin personel kadroyla buluşacak...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sözleşmeli personele kadro detayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın “424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B’ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sözleşmeli personele kadro imkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
ARTIK TARİH OLACAK
Yalçın, "Memur-Sen olarak kamu personel sisteminde asli ve tek istihdamın kadrolu olması kararlılığıyla yürüttüğümüz ve akabinde 6. dönem T. S. hüküm altına aldığımız 'sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi' çalışması, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan ve yakın zamanda Meclise gelecek olan çalışmayla 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B'ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır."
227 BİN PERSONELE DOĞRUDAN KADRO
"Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel ise doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e teşekkür ederiz."
KAYGILAR SON BULACAK
"Kadroya geçiş ile birlikte özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebilecek, izin hakları iyileşecek, aile bütünlüğü kaygıları son bulacak, çalışma barışı sağlanmış olacaktır. Memur-Sen olarak kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek; kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon/Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" konusunu değerlendirdiklerini söyledi.
Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.
Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."
KURUMLAR ARASI NAKİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.
Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.
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