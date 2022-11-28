Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...

KİMLER FAYDALANACAK?

Mahalli idarelerde bunun içinde demişti. Mahalli İdare'nin kanunun 49. Maddesi gereğince mahalli idarelerde görev yapan 4b'li sözleşmeli personel var, sözleşmeli memurlar onlarda bunlardan faydalanacaklar.

Ama ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Aşağı yukarı 500 bine yakın arkadaşımız artık mali ve sosyal haklarıyla birlikte memur kadrosuna geçiş oldular. Zaten burada önemli olan A olmak B olmak değil bu mali sosyal haklardır.