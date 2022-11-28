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Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...

Sözleşmeliye kadro için son dakika gelişmeler merak ediliyordu. Detaylar bugün Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yaklaşık 600 bin sözleşmeli memur için beklenen haber geldi. Konu Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi. İşte, 424 bin sözleşmeliye kadro! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili taslak bugün Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Detayları ise Başkan Erdoğan, canlı yayında açıkladı. İşte, 424 bin sözleşmeliye kadro! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor.

Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonra bugün akşam saatlerinde detayları açıkladı:

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO AÇIKLAMASI

"Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışmayla, mevzuat karmaşasını giderek sözleşmeli personel statütüsünü yeniden belirledik."

"Mevzuat karmaşasını gidermek suratiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır.

Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir."

SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞİYOR

4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

FARUK ERDEM SÖZLEŞMELİYE KADROYU DEĞERLENDİRDİ

İki taslak aslında gündemdeydi. İki taslak üzerinden çalışılıyordu. O taslak teke düşürülmüştü. Teke düşürülen taslaktata 3 yılı dolduran 4B'liler , 4A kadrosuna geçecekler. Tabii aday olma memur olduktan sonra geçecekler. Daha sonra 3 yılı tamamlayamayanlar ise 3 yılı tamamladıklarında geçecekler.

KİMLER FAYDALANACAK?

Mahalli idarelerde bunun içinde demişti. Mahalli İdare'nin kanunun 49. Maddesi gereğince mahalli idarelerde görev yapan 4b'li sözleşmeli personel var, sözleşmeli memurlar onlarda bunlardan faydalanacaklar.

Ama ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Aşağı yukarı 500 bine yakın arkadaşımız artık mali ve sosyal haklarıyla birlikte memur kadrosuna geçiş oldular. Zaten burada önemli olan A olmak B olmak değil bu mali sosyal haklardır.

SOSYAL HAKLAR NELER?

Görevde yükselme, tayin, eş durumdan il değiştirmek gibi birçok haklarda bu şekilde verilmiş olacak. Yıllık iznin bir sonraki seneye devredilmesi gibi birçok mali ve sosyal haklarda bunlar verilmiş olacak.

KİMLER HANGİ STATÜYE GİRECEKLER?

657 sayılı yasanın 4. Maddesinin B bendindeki tarif edilen sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Kamuda sözleşmeli personel alımı devam edecek. Sözleşmeli çalıştırma meselesi devam edecek ihtiyaç olduğu sürece.

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